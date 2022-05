Incendio a Monterotondo: brucia una fabbrica di vernici (Di martedì 17 maggio 2022) Un Incendio è divampato a Monterotondo, in provincia di Roma. Una fabbrica di vernici è andata a fuoco in via Leonardo Da Vinci, intorno alle ore 13:30 di lunedì 17 maggio. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente dopo la chiamata, quando le fiamme nere già divampavano alte nel cielo della cittadina alle porte della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Unè divampato a, in provincia di Roma. Unadiè andata a fuoco in via Leonardo Da Vinci, intorno alle ore 13:30 di lunedì 17 maggio. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente dopo la chiamata, quando le fiamme nere già divampavano alte nel cielo della cittadina alle porte della L'articolo proviene da Inews24.it.

vigilidelfuoco : #incendio azienda di vernici Monterotondo (RM): fiamme spente dai #vigilidelfuoco, collassata parte della struttura… - carlosibilia : Dalle 12:45 intervento nella zona industriale di #Monterotondo (RM) per l'incendio di un deposito vernici. I… - CittadinidiTwtt : RT @ARPALazio: Incendio a @Monterotondo_Rm del #16Maggio: fiamme spente in serata da @vigilidelfuoco, nostri tecnici hanno installato dalle… - ARPALazio : Incendio a @Monterotondo_Rm del #16Maggio: fiamme spente in serata da @vigilidelfuoco, nostri tecnici hanno install… - karda70 : RT @vigilidelfuoco: #incendio azienda di vernici Monterotondo (RM): fiamme spente dai #vigilidelfuoco, collassata parte della struttura. In… -