Ilary Blasi cade in diretta | gambe in mostra e VIDEO esilarante

ArmandaGelsomin : RT @commentacose: Come si conduce un reality tutorial by Ilary Blasi Lei si diverte proprio, e fa divertire anche noi #Isola - ArmandaGelsomin : RT @BITCHYFit: Ilary Blasi che cade dallo sgabello maestria, arte, sapienza #Isola - fanpage : #Isola Ilary Blasi e Alvin sono ai ferri corti? la conduttrice rompe il silenzio - alexandrax____ : RT @BITCHYFit: Ilary Blasi che cade dallo sgabello maestria, arte, sapienza #Isola - Four__M : Ilary Blasi che cade a #isoladeifamosi #isola ed è subito momento Simona Ventura -

Un bel capitombolo. Era andato tutto bene fino a quel momento quando poco dopo l'una, in chiusura di puntata,ha perso l'equilibrio e ha fatto un sonoro capitombolo nello studio dell' Isola dei famosi . Attimi di paura, Vladimir Luxuria e Nicola Savino si sono precipitati in soccorso della ...Leggi anche >incidente in diretta: la conduttrice cade dallo sgabello Giorgia Soleri a Storie Italiane Giorgia Soleri ha presentato il suo libro e ha colto l'occasione per fare un ... Ilary Blasi separazione, stavolta è veramente finita: la rivelazione ha spezzato tutti Un'altra avvincente puntata dell'Isola dei Famosi si è svolta ieri sera, ma l'attenzione è andata sull'incidente di Ilary Blasi, il video è già virale.Ilary Blasi è sempre più protagonista all’Isola dei Famosi, all’1,18, quando la puntata del reality show è ormai agli sgoccioli, la conduttrice 41enne ne combina un’altra delle ...