Il Paradiso delle Signore, Flora ed Umberto messi a dura prova: può finire tutto (Di martedì 17 maggio 2022) La settima stagione de Il Paradiso delle Signore metterà a dura prova i sentimenti di Flora Gentile ed Umberto Guarnieri I personaggi di Umberto Guarnieri e Flora Ravasi (screenshot RaiPlay)Al termine della sesta stagione, il pubblico della nota soap opera di Rai 1 ha assistito ad un clamoroso colpo di scena. Il commendator Umberto Guarnieri ha infatti deciso di ammettere finalmente come stanno le cose con Flora Gentile. L'uomo ha comunicato sia alla diretta interessata che ad Adelaide di Sant'Erasmo di essere innamorato della stilista. Una rivelazione che ha stupito tutti, soprattutto la contessa. La donna ha accolto la notizia con dolore ma soprattutto con rabbia ed ...

