Elwood Technologies riceve 70mln$ di investimenti da Goldman Sachs e Barclays

(Di martedì 17 maggio 2022)mira ad investire in infrastrutture invece di iniettare fondi in iniziative a breve termine L’ultimo finanziamento della società ha spinto la sua valutazione a 500 milioni di dollari, l’azienda fornitrice di software per il trading di criptovalute, si è assicurata un investimento da 70 milioni di dollari che ha spinto la valutazione dell’azienda a mezzo miliardo. Secondo un rapporto pubblicato dal Financial Times il 15 maggio,hanno collaborato per finanziare la piattaforma di criptovalute fondata dal miliardario britannico Alan Howard. Il rapporto descriveva in dettaglio la partecipazione della società di venture capital Dawn Capital e delle divisioni di venture capital della tedesca Commerzbank e di ...

... nel Regno Unito, hanno partecipato ad un round di finanziamento Series A da 70 milioni di dollari per la piattaforma di trading istituzionale di criptovalute, fondata dal ...I partecipanti all'apporto di liquidità hanno valutato la societàcirca 500 milioni di dollari e la ritengono una società completa sia dal punto di vista dell'offerta di trading ... Elwood riceve finanziamenti da Goldman Sachs e Barclays Dawn Capital and global investment bank, Goldman Sachs have co-led a $70m Series A funding round in Elwood Technologies, a platform providing institutional-grade access to digital asset markets and ...Goldman Sachs' global head of digital assets says institutional demand for cryptocurrency is growing, and the company has been ...