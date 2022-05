Elezioni: Fontana (Fi), 'non ci sono condizioni per voto elettronico in sicurezza' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'audizione svolta stamane in prima commissione con il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), professore Roberto Baldoni è stato un severo richiamo alla realtà sull'applicazione della tecnologia in materia elettorale. Troppo spesso con superficialità si è proposto di arrivare in tempi brevi al voto elettronico ma la giusta cautela che il direttore Baldoni, massima autorità in materia, ha evidenziato deve richiamare il Parlamento a riflettere. La Costituzione stabilisce che il voto debba essere personale, eguale, libero e segreto e per mantenere alte queste garanzie occorre che le tecnologie applicabili al processo elettorale siano sicure, e queste condizioni ad oggi non ci sono". Lo afferma Gregorio Fontana, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'audizione svolta stamane in prima commissione con il direttore generale dell'Agenzia per la cybernazionale (Acn), professore Roberto Baldoni è stato un severo richiamo alla realtà sull'applicazione della tecnologia in materia elettorale. Troppo spesso con superficialità si è proposto di arrivare in tempi brevi alma la giusta cautela che il direttore Baldoni, massima autorità in materia, ha evidenziato deve richiamare il Parlamento a riflettere. La Costituzione stabilisce che ildebba essere personale, eguale, libero e segreto e per mantenere alte queste garanzie occorre che le tecnologie applicabili al processo elettorale siano sicure, e questead oggi non ci". Lo afferma Gregorio, ...

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: Fontana (Fi), 'non ci sono condizioni per voto elettronico in sicurezza' - - Giorno_Milano : Fontana in corsa per il bis in Regione Lombardia? 'Ancora qualche settimana e decido' - Pradivio : RT @MiTomorrow: Elezioni regionali, Fontana-bis o un ministro per il centrodestra? ? #milano #fontana - MiTomorrow : Elezioni regionali, Fontana-bis o un ministro per il centrodestra? ? #milano #fontana - MaurizioTorchi2 : RT @Belzebu6663: #Fontana prosciolto e i #5stelle vanno giù di testa : scrivono di tutto e chiedono ai lombardi di ricordarsi alle prossim… -