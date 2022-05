DON MATTEO | CECCHINI PENSA DI PORTARE SFORTUNA MA DON MASSIMO RISOLVE TUTTO

(Di martedì 17 maggio 2022) Settimo appuntamento con la stagione numero 13 di Don. “Le colpe degli altri”, in onda martedì 17 maggio su Rai1, vede il prete detective Don(Raoul Bova) dividersi tra un nuovo caso dare e il “dramma” dichedi. Due settimane fa, prima della pausa per l’Eurovision, Raoul Bova ha continuato a trionfare con 6,3 milioni di telespettatori, classificandosi al primo posto tra i programmi più seguiti e social. Il nuovo parroco, accolto da iniziale freddezza a Spoleto, ha ricevuto subito l’affetto del pubblico. DON13 – EPISODIO 7 “LE COLPE DEGLI ALTRI” Adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la ...

Comincia così la settima puntata di13 , la serie di Rai1 con Raoul Bova , Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta , che dopo la pausa per Eurovision 2022 questa settimana andrà in onda con ... Roberto, fotografo stimato, viene condannato a trent'anni per l'omicidio di sua moglie, Beatrice, avvocato in uno studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere, contaminando la scena dell'omic ...