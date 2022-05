Covid in Toscana: 6 morti (4 donne e 2 uomini), oggi 17 maggio. E 2.625 i nuovi contagi (Di martedì 17 maggio 2022) - Sono 6 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 17 maggio 2022. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con età media di 84 anni. Mentre sono 2.625 i nuovi contagiati (410 confermati con tampone molecolare e 2.215 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (16% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). In Toscana sono 1.133.738 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 17 maggio 2022) - Sono 6 iper coronavirus, in172022. Si tratta di 4e 2con età media di 84 anni. Mentre sono 2.625 iati (410 confermati con tampone molecolare e 2.215 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (16% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Insono 1.133.738 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

