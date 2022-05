CorSport: Se Osimhen andasse in Premier, Scamacca diventerebbe la prima scelta (Di martedì 17 maggio 2022) Nulla di deciso per Victor Osimhen, per la prossima stagione. Il Napoli aspetta la migliore offerta e solo a quel punto si muoverà, se necessario, per sostituire l’attaccante nigeriano. In caso di addio di Osimhen, l’alternativa su cui puntare sarebbe Scamacca. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club prende tempo. “Kvaratskhelia è l’erede di Insigne e lui con Lozano si terranno la corsia di sinistra, mentre a destra rimane per il momento solo Politano: il Napoli non ha particolare fretta, può prendersela con comodo, verificare ciò che capita in questo macro-universo che si chiama mercato e intanto decidere di arrivare a un accordo con Mertens, che ha voglia di restare e anche di sondare un centravanti come Scamacca, che piace eccome, e che potrebbe diventare l’alternativa di Osimhen se proprio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Nulla di deciso per Victor, per la prossima stagione. Il Napoli aspetta la migliore offerta e solo a quel punto si muoverà, se necessario, per sostituire l’attaccante nigeriano. In caso di addio di, l’alternativa su cui puntare sarebbe. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club prende tempo. “Kvaratskhelia è l’erede di Insigne e lui con Lozano si terranno la corsia di sinistra, mentre a destra rimane per il momento solo Politano: il Napoli non ha particolare fretta, può prendersela con comodo, verificare ciò che capita in questo macro-universo che si chiama mercato e intanto decidere di arrivare a un accordo con Mertens, che ha voglia di restare e anche di sondare un centravanti come, che piace eccome, e che potrebbe diventare l’alternativa dise proprio ...

Advertising

franser_real : RT @capuanogio: Vertice mercato tra #ADL e #Spalletti: il tecnico vuole la conferma di #Ospina, #Koulibaly e #Anguissa mentre per #Osimhen… - napolista : CorSport: Se #Osimhen andasse in Premier, Scamacca diventerebbe la prima scelta Per il nigeriano si aspetta che si… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Vertice mercato tra #ADL e #Spalletti: il tecnico vuole la conferma di #Ospina, #Koulibaly e #Anguissa mentre per #Osimhen… - capuanogio : Vertice mercato tra #ADL e #Spalletti: il tecnico vuole la conferma di #Ospina, #Koulibaly e #Anguissa mentre per… - ilnapolionline : Il CorSport vota: Ospina, una certezza. Osimhen 'vola' di testa verso l'1-0 - -