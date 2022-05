Centrodestra, nota Fdi ‘gela’ vertice Arcore: Berlusconi sorpreso (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Doveva essere il vertice del ‘disgelo’ e, invece, alla fine è sembrato quello dell’ennesima spaccatura. Silvio Berlusconi riunisce per la prima volta in presenza ad Arcore Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accompagnati rispettivamente, da Roberto Calderoli e Ignazio La Russa, cinque mesi dopo la clamorosa rottura del Centrodestra sull’elezione del capo dello Stato, che portò al Mattarella bis. Il Cav fa gli onori di casa: offre prima agli alleati un ‘ape’ in giardino per rompere il ghiaccio, poi pranza con loro, ma davanti a un riso con melanzane, olive e pachino, e un branzino in crosta, i nodi arrivano puntualmente al pettine. A cominciare dal caso Sicilia, che vede Fdi determinata a non mollare sulla riconferma di Nello Musumeci. Il summit si svolge in due tempi: al primo round va in scena il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Doveva essere ildel ‘disgelo’ e, invece, alla fine è sembrato quello dell’ennesima spaccatura. Silvioriunisce per la prima volta in presenza adMatteo Salvini e Giorgia Meloni, accompagnati rispettivamente, da Roberto Calderoli e Ignazio La Russa, cinque mesi dopo la clamorosa rottura delsull’elezione del capo dello Stato, che portò al Mattarella bis. Il Cav fa gli onori di casa: offre prima agli alleati un ‘ape’ in giardino per rompere il ghiaccio, poi pranza con loro, ma davanti a un riso con melanzane, olive e pachino, e un branzino in crosta, i nodi arrivano puntualmente al pettine. A cominciare dal caso Sicilia, che vede Fdi determinata a non mollare sulla riconferma di Nello Musumeci. Il summit si svolge in due tempi: al primo round va in scena il ...

