Caccia all'uomo in Russia: la severa punizione per i comandanti dell'esercito dei fallimenti (Di martedì 17 maggio 2022) Il Cremlino sta cercando i responsabili delle sconfitte militari in Ucraina e sta punendo i comandanti delle proprie forze di occupazione della Russia. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui «il Cremlino punisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futura responsabilità politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e le sconfitte i comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione». «La leadership del paese occupante - commenta l'intelligence di Kiev - ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle 'migliori tradizioni ...

