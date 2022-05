Borsa | Milano chiude positiva +1 | 12% | sprint Nexi e Saras

(Di martedì 17 maggio 2022) Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo insieme alle altre borse europee, con gli indici Usa in territorio positivo dopo dati favorevoli sul fronte delle vendite al dettaglio e della produzione ...

Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo insieme alle altre borse europee, con gli indici Usa in territorio positivo dopo dati favorevoli sul fronte delle vendite al dettaglio e della produzione ...Tengono Francoforte (+1,14%), Madrid (+1,17%), Parigi (+0,9%), e(+0,7%), mentre limita il rialzo allo 0,6% Londra. Si assesta a 192,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Il nuovo patto tra ChemChina e Camfin sul 51% di Pirelli conferma la centralita' di Marco Tronchetti Provera, attuale vicepresidente esecutivo e ceo, ...Milano, 17 mag. (askanews ... 58,8% reported), con un contributo da parte del gruppo Borsa Italiana pari a 129,4 milioni di euro. L'Ebitda rettificato, informa una nota, è aumentato dell'11,4% ...