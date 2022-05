Bitcoin cerca di rimanere sopra i 30k$ mentre Solana guida le altcoin in ripresa (Di martedì 17 maggio 2022) Bitcoin ha registrato una leggera ripresa dopo il crollo della scorsa settimana quando ha toccato il minimo di diversi mesi a 26.350$ Molte altcoin hanno segnato candele verdi oggi, con Solana in testa tra le prime dieci monete per capitalizzazione di mercato Dopo aver guidato una ripresa al di sopra dei 30.000$ questa settimana, Bitcoin ha perso terreno dopo essere stato brevemente sopra i 31.000$ ieri. Il principale asset digitale ha avuto uno slancio dai 28.700$ di sabato scorso, salendo fino a 31.305$ all’inizio di lunedì prima di riscendere fino a 29.260$, mostrano i dati di CoinMarketCap. Da allora, la regina delle criptovalute ha registrato una serie di guadagni minori e ora sta spingendo di nuovo verso i 31.000$. Tuttavia, ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 17 maggio 2022)ha registrato una leggeradopo il crollo della scorsa settimana quando ha toccato il minimo di diversi mesi a 26.350$ Moltehanno segnato candele verdi oggi, conin testa tra le prime dieci monete per capitalizzazione di mercato Dopo averto unaal didei 30.000$ questa settimana,ha perso terreno dopo essere stato brevementei 31.000$ ieri. Il principale asset digitale ha avuto uno slancio dai 28.700$ di sabato scorso, salendo fino a 31.305$ all’inizio di lunedì prima di riscendere fino a 29.260$, mostrano i dati di CoinMarketCap. Da allora, la regina delle criptovalute ha registrato una serie di guadagni minori e ora sta spingendo di nuovo verso i 31.000$. Tuttavia, ...

