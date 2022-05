Basilico in casa: così lo avrai sempre super profumato e rigoglioso (Di martedì 17 maggio 2022) Ti piacerebbe coltivare il Basilico comodamente da casa? Ecco il trucco per averlo sempre super profumato e rigoglioso. Scopriamo come fare e cosa serve. È risaputo, con una piccola foglia di Basilico è possibile rendere i nostri piatti saporiti e deliziosi. Purtroppo, questa pianta se non conservata nella maniera giusta tende ad appassire. Ecco perché oggi vi sveleremo come coltivarla da casa per averla sempre a portata di mano. Basilico: ecco come coltivarloIl Basilico è sicuramente una delle piante più utilizzate in Italia, spesso è al centro di molte ricette tradizionali. Ecco perché tutti dovrebbero sempre averlo in casa, infatti ... Leggi su formatonews (Di martedì 17 maggio 2022) Ti piacerebbe coltivare ilcomodamente da? Ecco il trucco per averlo. Scopriamo come fare e cosa serve. È risaputo, con una piccola foglia diè possibile rendere i nostri piatti saporiti e deliziosi. Purtroppo, questa pianta se non conservata nella maniera giusta tende ad appassire. Ecco perché oggi vi sveleremo come coltivarla daper averlaa portata di mano.: ecco come coltivarloIlè sicuramente una delle piante più utilizzate in Italia, spesso è al centro di molte ricette tradizionali. Ecco perché tutti dovrebberoaverlo in, infatti ...

Advertising

ShariDeschain : Ho incontrato il siciliano pazzo del primo piano e ha promesso di portarmi a casa basilico e peperoncini appena gli crescono ??????? - CircusRedTicket : RT @faaabbbio: il primo amore non si scorda mai. l'amore di mezzo è cretino ma tromba meglio. l'ultimo amore ha i peli nelle orecchie e s… - Nath67Lic : RT @Camillamariani4: Fare le cose da sé dovrebbe essere naturale,ma non nella società in cui viviamo, eppure una tintura ai capelli, imbian… - Ela98294498 : RT @Camillamariani4: Fare le cose da sé dovrebbe essere naturale,ma non nella società in cui viviamo, eppure una tintura ai capelli, imbian… - rocken78 : RT @faaabbbio: il primo amore non si scorda mai. l'amore di mezzo è cretino ma tromba meglio. l'ultimo amore ha i peli nelle orecchie e s… -