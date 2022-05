Amici, un addio in giuria dalla prossima edizione: lascia dopo anni (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo le indiscrezioni, ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la prossima edizione di Amici, in particolare per la giuria. Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più seguiti sui palinsesti italiani. Non a caso si tratta del programma del suo genere più longevo della TV italiana: va in onda dal 2001, se si considera pure la prima stagione, intitolata Saranno Famosi. Maria De Filippi ad Amici (screenshot)Il programma non accenna proprio a fermarsi. Del resto, squadra che vince non si cambia. Per i fan si tratta di una vera e propria certezza, se non un’istituzione. E anche i “meno esperti” sono abituati alla sua presenza nella programmazione. Maria De Filippi, che con la sacra triade di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, ha ... Leggi su vesuvius (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo le indiscrezioni, ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda ladi, in particolare per ladi Maria De Filippi è uno dei talent show più seguiti sui palinsesti italiani. Non a caso si tratta del programma del suo genere più longevo della TV italiana: va in onda dal 2001, se si considera pure la prima stagione, intitolata Saranno Famosi. Maria De Filippi ad(screenshot)Il programma non accenna proprio a fermarsi. Del resto, squadra che vince non si cambia. Per i fan si tratta di una vera e propria certezza, se non un’istituzione. E anche i “meno esperti” sono abituati alla sua presenza nella programmazione. Maria De Filippi, che con la sacra triade di, Uomini e Donne e C’è posta per te, ha ...

Advertising

Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Torino #OrlandoMerenda, aveva 18 anni, si è tolto la vita sotto un treno perché l’#omofobia lo ha sopraffatto. Ora sul… - 91LouisSun : comunque uno dei miei più grandi rimorsi é non essere stata presente allo stadio all'addio di totti come lo sono st… - infoitcultura : Dice addio ad Amici? L’insegnante lascerebbe il posto ad un ex allievo: l’indiscrezione - infoitcultura : Amici 21, l'addio di un prof, Arriva un ex Allievo? - LH44addicted : RT @leomigliaccio93: Troppe volte ci dimentichiamo che sono ragazzi. Vivono insieme, si creano legami, amicizie che vanno aldilà del campo.… -