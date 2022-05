5Stelle a rischio estinzione: 8 su 10 diranno addio al Parlamento. Conte prepara la “festa” a Di Maio (Di martedì 17 maggio 2022) «Non pentirti di ciò che hai fatto se quando l’hai fatto eri felice». Giriamo volentieri l’aforisma di Jim Morrison a Giuseppe Conte e ai parlamentari 5Stelle. Potrebbe aiutarli a digerire, ora per allora, l’inutile e demagogica sforbiciata di poltrone che rende praticamente impossibile all’80 per cento di loro il ritorno tra gli stucchi dorati di Montecitorio e Palazzo Madama. La stima è di Repubblica, che parla di vero e proprio «incubo» pentastellato. Otto su dieci è più di una decimazione, è un’ecatombe. Ma tant’è: il combinato disposto tra il taglio del numero dei seggi (da 945 a 600) e i sondaggi sempre più avari di soddisfazioni (13 per cento) lasciano speranze di ritorno solo a pochi fortunati. La guida di Conte si è rivelata inefficace «Non è solo politica, ma matematica», sentenzia il Repubblica. Verissimo. E la situazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) «Non pentirti di ciò che hai fatto se quando l’hai fatto eri felice». Giriamo volentieri l’aforisma di Jim Morrison a Giuseppee ai parlamentari. Potrebbe aiutarli a digerire, ora per allora, l’inutile e demagogica sforbiciata di poltrone che rende praticamente impossibile all’80 per cento di loro il ritorno tra gli stucchi dorati di Montecitorio e Palazzo Madama. La stima è di Repubblica, che parla di vero e proprio «incubo» pentastellato. Otto su dieci è più di una decimazione, è un’ecatombe. Ma tant’è: il combinato disposto tra il taglio del numero dei seggi (da 945 a 600) e i sondaggi sempre più avari di soddisfazioni (13 per cento) lasciano speranze di ritorno solo a pochi fortunati. La guida disi è rivelata inefficace «Non è solo politica, ma matematica», sentenzia il Repubblica. Verissimo. E la situazione ...

Advertising

SecolodItalia1 : 5Stelle a rischio estinzione: 8 su 10 diranno addio al Parlamento. Conte prepara la “festa” a Di Maio… - DiegoMagi3 : RT @GabriGiammanco: Cinghiali che scorrazzano per Roma. Casi sospetti di peste suina. Immondizia ovunque. Però Conte dice no al termovalori… - erpedrini : RT @GabriGiammanco: Cinghiali che scorrazzano per Roma. Casi sospetti di peste suina. Immondizia ovunque. Però Conte dice no al termovalori… - cafifal : RT @GabriGiammanco: Cinghiali che scorrazzano per Roma. Casi sospetti di peste suina. Immondizia ovunque. Però Conte dice no al termovalori… - GabriGiammanco : Cinghiali che scorrazzano per Roma. Casi sospetti di peste suina. Immondizia ovunque. Però Conte dice no al termova… -