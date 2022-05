Wta Rabat 2022: il montepremi e il prize money (Di lunedì 16 maggio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Rabat 2022, importante torneo sulla terra rossa marocchina. Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, tra le giocatrici di punta del movimento tennistico azzurro, cercheranno gloria in territorio nordafricano, con ottime sensazioni considerando la superficie favorevole al tennis di entrambe; la mancina toscana per uscire da un momento non esaltante della sua carriera, mentre la lombarda per proseguire uno straordinario percorso biennale sin qui semplicemente lodevole. Presenti in main draw anche Garbine Muguruza e Ajla Tomljanovic, rispettivamente testa di serie numero uno e due, nel concreto le due giocatrici favorite per arrivare sino in fondo. In particolare, la spagnola, dopo risultati altalenanti, proverà a imporsi sul rosso di Rabat e ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ile ildel Wta 250 di, importante torneo sulla terra rossa marocchina. Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, tra le giocatrici di punta del movimento tennistico azzurro, cercheranno gloria in territorio nordafricano, con ottime sensazioni considerando la superficie favorevole al tennis di entrambe; la mancina toscana per uscire da un momento non esaltante della sua carriera, mentre la lombarda per proseguire uno straordinario percorso biennale sin qui semplicemente lodevole. Presenti in main draw anche Garbine Muguruza e Ajla Tomljanovic, rispettivamente testa di serie numero uno e due, nel concreto le due giocatrici favorite per arrivare sino in fondo. In particolare, la spagnola, dopo risultati altalenanti, proverà a imporsi sul rosso die ...

