Web scatenato | Mark Zuckerberg è un cyborg (Di lunedì 16 maggio 2022) La gente online si è scatenata con feroce ironia dopo aver visto una fotografia di Mark Zuckerberg. Un selfie scattato dal CEO insieme al alcuni dei suoi dipendenti all’inaugurazione del primo store fisico di Meta. Addirittura c’è qualcuno che sostiene che Zuckerberg sia un cyborg. Il selfie di Mark Zuckerberg per promuovere l’inaugurazione del negozio Meta appare in effetti un tantino inquietante. E i complottisti tornano alla carica: sono convinti che il fondatore di Facebook non sia umano. La foto postata su Twitter da TCastro88 (Twitter) – www.curiosauro.itPer gli utenti di Twitter Zuckerberg è un cyborg… Lunedì 9 maggio, Meta ha ufficialmente aperto il suo primo negozio “reale” nel campus dell’azienda a Burlingame, poco fuori San Francisco. Lo ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 16 maggio 2022) La gente online si è scatenata con feroce ironia dopo aver visto una fotografia di. Un selfie scattato dal CEO insieme al alcuni dei suoi dipendenti all’inaugurazione del primo store fisico di Meta. Addirittura c’è qualcuno che sostiene chesia un. Il selfie diper promuovere l’inaugurazione del negozio Meta appare in effetti un tantino inquietante. E i complottisti tornano alla carica: sono convinti che il fondatore di Facebook non sia umano. La foto postata su Twitter da TCastro88 (Twitter) – www.curiosauro.itPer gli utenti di Twitterè un… Lunedì 9 maggio, Meta ha ufficialmente aperto il suo primo negozio “reale” nel campus dell’azienda a Burlingame, poco fuori San Francisco. Lo ...

Advertising

1129_ali : 'E' solo dello spazio tra due fratture in una roccia', spiega un esperto - HatProgrammers : 'E' solo dello spazio tra due fratture in una roccia', spiega un esperto - LPincia : RT @poirotbis: Adoro vedere che tutto il web é scatenato contro di noi ed ipotizzano biscotti a Napoli. Tutti sportivi ora ?? Persino a Sale… - baroneDLV : @pisto_gol @seba_mc Stronz...te, in caso contrario ti saresti scatenato sul web. E lo dico da napoletano e profondamente antijuventino. - Oggiscuola1 : Mondo scuola, altra protesta. Sarà infatti il prossimo 30 maggio lo sciopero della scuola: a indirlo le maggiori si… -