Virtus Kleb Ragusa cede solo nel finale con Ancona (Di lunedì 16 maggio 2022) Ragusa – Si alza il sipario sui playoff e la Virtus Kleb Ragusa apre le danze per gara 1 ospitando la Luciana Mosconi Ancona. Ragusa impatta bene il match, volando sul 12-5 grazie alle conclusioni dalla lunga distanza. Ancona reagisce e ritrova la parità al primo gong, per poi provare l’affondo in avvio di secondo periodo. I padroni di casa rimangono in scia grazie a Picarelli e Sorrentino ed il botta e risposta prosegue anche nella terza frazione di gioco (14-14). Negli ultimi 10’ Ancona sale in cattedra, concede solo 8 punti ai padroni di casa e dilaga nel finale. Nel primo periodo le due squadre si sfidano dalla lunga distanza. Sono 6 le triple (su 13) per la Virtus ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022)– Si alza il sipario sui playoff e laapre le danze per gara 1 ospitando la Luciana Mosconiimpatta bene il match, volando sul 12-5 grazie alle conclusioni dalla lunga distanza.reagisce e ritrova la parità al primo gong, per poi provare l’affondo in avvio di secondo periodo. I padroni di casa rimangono in scia grazie a Picarelli e Sorrentino ed il botta e risposta prosegue anche nella terza frazione di gioco (14-14). Negli ultimi 10’sale in cattedra, con8 punti ai padroni di casa e dilaga nel. Nel primo periodo le due squadre si sfidano dalla lunga distanza. Sono 6 le triple (su 13) per la...

siciliabasket : Si alza il sipario sui playoff e la Virtus Kleb Ragusa apre le danze per gara 1 ospitando la Luciana Mosconi Ancona… - AntonioDiRaimon : Virtus Kleb si arrende nel finale in gara 1 con Ancona. I ragusani ci riprovano martedì - Ragusa - Corriere di Ragu… - TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: Virtus Kleb in forma comincia cammino play off. Al PalaPadua stasera gara 1 contro Ancona - Ragusa - Corriere di Ragusa… - CorriereRagusa : Virtus Kleb in forma comincia cammino play off. Al PalaPadua stasera gara 1 contro Ancona - Ragusa - Corriere di Ra… - siciliabasket : La Virtus Ragusa gioca, corre, tanto, lasciando tra le mura amiche del Pala Padua ogni energia a sua disposizione m… -