Un consiglio | «Ogni singolo fallimento può rappresentare uno stimolo per imparare e cambiare»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 maggio 2022) «Diventare la migliore versione di sé stessi trovando le risorse che non credevamo di avere» risuona come un leitmotiv nella vita e nella professione di Marzia Scalera, giovane psicologa del lavoro, che ha fatto del cambiamento la sua nuova natura. Marzia Scalera, life coach. (Foto courtesy) Leggi anche › Donne e lavoro: come ricominciare tra ostacoli e opportunità. Il webinar di iO Donna Il cambiamento radicale Dopo anni, tra Milano e Venezia, con il ruolo di recruiter in multinazionali come L’Oréal e Coca Cola, ha deciso di seguire il richiamo dell’amore: si è trasferita in un paesino adagiato sulla costa jonica messinese, dove ha dato alla luce tre figlie e un progetto lavorativo. Leggi anche › ...