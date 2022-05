Ultime Notizie – Pace proibita, Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento (Di lunedì 16 maggio 2022) All’indomani del “successo straordinario” registrato dall’evento pacifista ‘Pace proibita’ dello scorso 2 maggio al teatro Ghione di Roma, Michele Santoro l’aveva detto: “È solo l’inizio”. E domani infatti il giornalista, forte delle “400 mila persone” che hanno seguito l’evento tra Tv e web, rilancia. Lo fa insieme al direttore di ‘Avvenire’ Marco Tarquinio e all’attrice Sabina Guzzanti, con un appello al Parlamento italiano presentato, a nome di tutti i promotori dell’iniziativa pacifista, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Ad annunciarlo sui social è lo stesso Santoro dando appuntamento a domani alle 15. L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) All’indel “successo straordinario” registrato dall’evento pacifista ‘’ dello scorso 2 maggio al teatro Ghione di Roma, Michelel’aveva detto: “È solo l’inizio”. Einfatti il giornalista, forte delle “400 mila persone” che hanno seguito l’evento tra Tv e web,. Lo fa insieme al direttore di ‘Avvenire’ Marco Tarquinio e all’attrice Sabina Guzzanti, con unalitaliano presentato, a nome di tutti i promotori dell’iniziativa pacifista, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Ad annunciarlo sui social è lo stessodando appuntamento aalle 15. L’evento potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook ...

