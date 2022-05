Teramo | novantenne sfrattato ottiene la casa popolare | poi cade e muore in ospedale | addio a Marco

(Di lunedì 16 maggio 2022)Gianciotta è morto poco dopo l'assegnazione da parte del comune di Roseto, in provincia di, della sua nuova. Aveva appena compiuto 92 anni. Dall'agio, con una vita piena di amici e ...

