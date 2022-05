Rosucci | «Orgogliose di essere qui Chiellini un esempio per tutti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 maggio 2022)a JTV: «È un’emozione grande, non riuscire a sentire la mia voce mentre parlo è un’emozione grandissima» A JTV, prima di Juve Lazio, è intervenuta Martina. La bianconera è presente all’Allianz Stadium insieme a tutta la Juventus Women. RITORNO ALLO STADIUM E SCUDETTO – «È un’emozione grande, non riuscire a sentire la mia voce mentre parlo è un’emozione grandissima. Festeggiare il quinto scudetto nel nostro stadio, in una giornata così speciale, è un motivo di grande orgoglio, soprattutto da tifosa». STAGIONE – «Quest’anno abbiamo giocato tantissime partite, abbiamo fatto il record di partite giocate. Siamo riuscite a vincere lo scudetto, la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia e abbiamo sfiorato la semifinale di Champions. Siamo rimaste le stesse di sempre nonostante i tanti cambiamenti e questo è il nostro punto di ...