Newcastle-Arsenal | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 16 maggio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 37a e penultima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà England Darren. Calcio d’inizio alle 21:00 al St. James’ Park diupon Tyne. La stagione sta per volgere al termine, ma ciononostante, ci sono ancora dei verdetti da decidere in questa Premier. Uno di questi riguarda in particolare la lotta Champions con l’alla ricerca di punti sul campo di ungià salvo. Dopo un girone d’andata disastroso, la squadra guidata da Eddie Howe si è ripresa col passare delle partite, e questo grazie all’arrivo di innesti importanti come Trippier e Bruno Guimaraes. Reduci da due sconfitte consecutive contro Liverpool e Manchester City, i padroni di casa proveranno a ...