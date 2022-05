Napoli-Genoa, tifosi ospiti aggrediti e rapinati: un arresto (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona”, al termine dell’incontro di calcio Napoli-Genoa gli agenti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Morosini all’angolo con via Lepanto, hanno notato un gruppo di persone che, anche brandendo delle cinture, stavano colpendo con calci e pugni un minivan con a bordo tifosi della squadra ospite. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno degli assalitori e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dello stadio Maradona, hanno accertato che l’uomo, in compagnia di altre persone, aveva accerchiato il furgone con a bordo 9 tifosi Genoani e, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona”, al termine dell’incontro di calciogli agenti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Morosini all’angolo con via Lepanto, hanno notato un gruppo di persone che, anche brandendo delle cinture, stavano colpendo con calci e pugni un minivan con a bordodella squadra ospite. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno degli assalitori e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dello stadio Maradona, hanno accertato che l’uomo, in compagnia di altre persone, aveva accerchiato il furgone con a bordo 9ni e, ...

