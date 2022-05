Advertising

Nazione_Siena : Corse a Monteroni: vola Arri, paura per Topalli - SIENANEWS : Molto bene Jonatan Bartoletti su Aramis King nella terza corsa, la prima viene vinta da Andrea Chessa su Venabella -

E alla terza corsa a, con un caldo che sembra luglio, una caduta spettacolare che si ... due fantini - Antonio Mula e Jacopo Pacini - illesi ed un terzo, Adrian, il 're' di Fucecchio, ......degli ottimi professionisti") si è vissuta un interessante pomeriggio allo stadio did'... nella terza corsa: all'inizio dell'ultimo giro Cristal Grey, cavallo montato da Adrian, è ... Monteroni, Topalli fa strike nella terza corsa - Cronaca - lanazione.it Il fantino provoca anche il volo spettacolare di Mula e di Pacini: illesi. Tre scossi al galoppo. Spalla fasciata, va in ospedale a Pontedera ...Siena, 15 maggio 2022 - Bollente. Il clima, sono stati sfiorati i 30 gradi. Anche le corse, dove non sono mancate cadute e agonismo. Chi però è in odor di giubetto per il palio di Fucecchio – mercoled ...