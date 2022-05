Milan, Virdis: “Manca solo un punto, è logico che sia favorito per lo Scudetto” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Al Milan Manca solo un punto, è logico che sia favorito per lo Scudetto”. L’ex rossonero Pietro Paolo Virdis ha commentato così ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, la lotta Scudetto tra la squadra di Pioli e l’Inter, che si risolverà solo all’ultima giornata. “I rossoneri hanno due punti di vantaggio, basta loro un pareggio ma è ancora tutto da giocare. Contro il Sassuolo non penserannp al pari ma giocheranno a viso aperto” aggiunge. Tanti complimenti alla dirigenza del Milan e al tecnico rossonero da parte dell’ex attaccante sardo: “Maldini e i dirigenti hanno fatto un lavoro fantastico. Non avendo grandi disponibilità economiche, hanno cercato giovani interessanti in squadre ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Alun, èche siaper lo”. L’ex rossonero Pietro Paoloha commentato così ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, la lottatra la squadra di Pioli e l’Inter, che si risolveràall’ultima giornata. “I rossoneri hanno due punti di vantaggio, basta loro un pareggio ma è ancora tutto da giocare. Contro il Sassuolo non penserannp al pari ma giocheranno a viso aperto” aggiunge. Tanti complimenti alla dirigenza dele al tecnico rossonero da parte dell’ex attaccante sardo: “Maldini e i dirigenti hanno fatto un lavoro fantastico. Non avendo grandi disponibilità economiche, hanno cercato giovani interessanti in squadre ...

