Meteo Roma del 16-05-2022 ore 06:10 (Di lunedì 16 maggio 2022) Meteo Enna ritrovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi il nord al mattino nuvolosità irregolare sui settori Alpini e prealpini con precipitazioni sparse maggiori spazi di sereno tra Liguria ed emilia-Romagna al pomeriggio a tesi acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi con sconfina in pianura sul Piemonte Veneto in serata residue precipitazioni sui medesimi settori Ampi spazi di sereno altrove al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ancora tempo asciutto con tanto sole tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud nuvolosità irregolare al mattino su Campania e Calabria altrove Ampi spazi di sereno al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con soleggiate all'eterno Sud in serata assenza per la lente di nuvolosità con ...

