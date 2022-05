Mancini: «Chiellini, Insigne e Nazionale: vi dico la mia idea» (Di lunedì 16 maggio 2022) Roberto Mancini, Ct della Nazionale, ha parlato a margine della XVIII edizione del “Premio Prisco” di a Chieti dove ha ricevuto un “Premio Speciale della Giuria” Roberto Mancini, Ct della Nazionale, ha parlato a margine della XVIII edizione del “Premio Prisco” di a Chieti dove ha ricevuto un “Premio Speciale della Giuria”. Le sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport: Nazionale – «L’importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la Nations League per ripartire. Nel campionato ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più» Chiellini – «È un dispiacere per tutti perché è stato un grande calciatore della Nazionale e della Juve. Purtroppo il tempo passa per tutti. Lui ha preso questa decisione ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Roberto, Ct della, ha parlato a margine della XVIII edizione del “Premio Prisco” di a Chieti dove ha ricevuto un “Premio Speciale della Giuria” Roberto, Ct della, ha parlato a margine della XVIII edizione del “Premio Prisco” di a Chieti dove ha ricevuto un “Premio Speciale della Giuria”. Le sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport:– «L’importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la Nations League per ripartire. Nel campionato ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più»– «È un dispiacere per tutti perché è stato un grande calciatore dellae della Juve. Purtroppo il tempo passa per tutti. Lui ha preso questa decisione ma ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Mancini ha parlato di #Nazionale e degli addii di #Chiellini e #Insigne ?? - TUTTOJUVE_COM : Mancini: 'Addio di Chiellini un dispiacere per tutti, è stato un grande della Nazionale e della Juve. In Serie A di… - EMIGOAL : RT @sportmediaset: 'Servono più giovani. Spiace per Chiellini, spero Insigne possa darci ancora tanto' #italia - sportmediaset : 'Servono più giovani. Spiace per Chiellini, spero Insigne possa darci ancora tanto' #italia - Luxgraph : Mancini: 'Chiellini? Purtroppo il tempo passa per tutti' -