Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Luigi - Amici 2022 E' Luigi Strangis il vincitore di Amici 2022. Il cantante calabrese, voluto nel talent di Maria De Filippi da Rudy Zerbi, ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti, aggiudicandosi la vittoria che gli vale il montepremi in palio di 150 mila euro in gettoni d'oro. La finale ha visto Luigi dominare nel circuito canto, dove man mano sono "caduti" Albe, Sissi e Alex, dando vita con quest'ultimo ad un testa a testa che per molti valeva come una finalissima anticipata. Il cantante, vinta la gara nella sua categoria, se l'è poi vista con Michele, che a sua volta ha battuto nella gara di danza Serena. Lo scontro decisivo canto contro ballo ha portato in trionfo il cantante. Nel corso della serata, ... Leggi su davidemaggio

