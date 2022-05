LEGO e Transformers insieme per dare vita al set di Optimus Prime | un gioiello in grado di trasformarsi davvero!

(Di lunedì 16 maggio 2022) Non è la prima volta che siamo qui per parlarvi di un set della immortale, compagnia che nel corso di interi decenni e numerose generazioni ha datoa veri e propri gioielli. Questa volta però è diverso, parliamo di un modello india piacere, per la gioia degli appassionati del brandatterra nel mondo– 160522 www.computermagazine.itEra solo questione di tempo prima checollaborassero perad un nuovo, incredibile set. Stiamo parlando di uncomposto da ben 1508 mattoncini, alto 35 cm e indi– come è giusto che sia. ...

Advertising

ProximaRadio : #Lego. Il nuovo set n. 10302 è dedicato al protagonista di #Transformers, il mitico #OptimusPrime. L'esclusivo set… - JustNerd_IT : #LEGO #Transformers: svelato il set di Optimus Prime trasformabile - Leggi l'articolo completo su:… - Roby_Passarelli : Dove si compra LEGO Transformers Optimus Prime e quanto costa? - cheaterbag : RT wireditalia 'LEGO + Transformers: l'esclusivo set da 1508 pezzi può passare da camion a robot grazie a 19 snodi. - infoitcultura : LEGO Transformers Optimus Prime non è più un sogno: arriva l'annuncio ufficiale -

Dopo la DeLorean di Ritorno al futuro,fa un altro salto indietro nel tempo , ancora una volta negli anni Ottanta, per dare vita a uno dei protagonisti del cartone animato: Optimus Prime, il leggendario Commander a capo ...... ancora una volta negli anni Ottanta, per dare vita a uno dei protagonisti del cartone animato: Optimus Prime, il leggendario Commander a capo degli Autobot. Il nuovo set, in ...Per un totale di 1508 mattoncini, la nuova scatola Lego è presentata nella sezione creators: è a tutti gli effetti un 2-in-1, ma con una particolarità in più.L’azienda danese e Hasbro si uniscono per dare vita al popolare Transformer in versione LEGO da esporre sia in versione robot che camion. - Leggi tutto l'articolo e guarda le foto su FantasyMagazine.i ...