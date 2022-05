John Legend contro l’abolizione del diritto all’aborto | “Dobbiamo lottare e io farò la mia parte”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 16 maggio 2022)ha vinto 12 Grammy, due Emmy, un Oscar e un Tony Awards Cosa potrebbe mai desiderare un uomo che ha già ottenuto 12 Grammy, due Emmy, un Oscar e un Tony Awards? Facile. Un’America in cui meno persone finiscano in prigione e in cui ilnon venga attaccato., al secoloRoger Stephens, nato a Springfield, Ohio, oggi è un cantautore, produttore discografico e personaggio televisivo tra i più amati e noti non solo in America, ma in materia sociale aveva le idee ben chiare fin da giovane. Nel 1994, a 15 anni,cipò a un concorso di saggi indetto da McDonald’s per il Mese della Cultura Nera. Alla domanda “Come intendi fare la storia dei neri?” scrisse che voleva diventare un musicista ...