Italia e Juve, Chiellini saluta ed elegge il suo erede: messaggio a Mancini (Di lunedì 16 maggio 2022) Chiellini dice addio alla Juventus e all’Italia. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore azzurro ha eletto il suo erede e dato un consiglio a Mancini. Quindici anni con la maglia della Juventus, innumerevoli titoli e soddisfazioni e quel titolo di Campione d’Europa, che lo fisserà a fuoco nella leggenda del calcio Italiano. Tra l’azzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 16 maggio 2022)dice addio allantus e all’. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore azzurro ha eletto il suoe dato un consiglio a. Quindici anni con la maglia dellantus, innumerevoli titoli e soddisfazioni e quel titolo di Campione d’Europa, che lo fisserà a fuoco nella leggenda del calciono. Tra l’azzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - pisto_gol : Dopo aver vinto in Spagna e in Germania #Guardiola si avvia a vincere la sua 4^PremierLeague con numeri straordinar… - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - gius_saffioti : Seguo la Juventus da 26 anni, ho vissuto tante debacle fuori (Serie B) e dentro il campo. A cocenti delusioni ho a… - S9meraviglie : @simolipa02 @PauDybala_JR A te ti serviva sulle partite che conta soprattutto Villareal..ciao champions..poi anche… -