Isola dei Famosi 2022: chi è stato eliminato ieri sera 16 maggio? Percentuali (Di lunedì 16 maggio 2022) Una nuova puntata de L’Isola del Famosi 2022 si è conclusa con molti colpi di scena, ma qual è il naufrago che è stato eliminato tra quelli in nomination ieri sera 16 maggio e che ha dovuto raggiungere l’Isola Sgamada? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Uomini e Donne: quando finisce? Data ultima puntata 2022... Leggi su donnapop (Di lunedì 16 maggio 2022) Una nuova puntata de L’delsi è conclusa con molti colpi di scena, ma qual è il naufrago che ètra quelli in nomination16e che ha dovuto raggiungere l’Sgamada? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Uomini e Donne: quando finisce? Data ultima puntata...

Advertising

tuttofadivano : Ribadisco: i #Tavassidis sono i miei preferiti. Spero che nessuno riesca a separarli e non litighino mai, ma vadano… - martina_prados : RT @divanomat: comunque con l’uscita di blind e roger fuorigioco nella playa non c’è più neanche un membro dei tiburon LA FOTTUTISSIMA PLAY… - paranoichissima : Mi sono persa il passaggio dei Tavassi e Blind che si scannavamo un giorno si e l’altro pure a Guendalina che a mom… - divanomat : comunque con l’uscita di blind e roger fuorigioco nella playa non c’è più neanche un membro dei tiburon LA FOTTUTIS… - adelina_eyre : RT @bagnotrash: antonio zequila se mi leggi vogliamo dei retroscena di mercedesz henger dicci dov'è la verità #isola -