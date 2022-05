Isola 16, Soleil Sorge e Vera Gemma pronte a sbarcare in Honduras? L’indiscrezione (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 di certo non manca di stupire. Gli ottimi ascolti del reality show condotto da Ilary Blasi hanno fatto sì che che il programma prolungasse fino al 27 Giugno 2022, data della finale, rendendola così la più lunga in assoluto. A conferma di ciò anche le anticipazioni della diciassettesima puntata di questa sera, che vedranno sbarcare quattro nuovi naufraghi in Honduras. Questi erano stati ufficializzati qualche giorno fa: il conduttore televisivo Marco Maccarini, il modello ventiduenne Gennaro Auletto, la conduttrice Pamela Petrolo ed infine l’influencer e modello Luca Daffrè. Ma a quanto pare non sarebbero le ultime novità dell’Isola dei Famosi. Infatti, proprio pochi istanti fa Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie di Instagram che starebbero in arrivo anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa edizione dell’dei Famosi 2022 di certo non manca di stupire. Gli ottimi ascolti del reality show condotto da Ilary Blasi hanno fatto sì che che il programma prolungasse fino al 27 Giugno 2022, data della finale, rendendola così la più lunga in assoluto. A conferma di ciò anche le anticipazioni della diciassettesima puntata di questa sera, che vedrannoquattro nuovi naufraghi in. Questi erano stati ufficializzati qualche giorno fa: il conduttore televisivo Marco Maccarini, il modello ventiduenne Gennaro Auletto, la conduttrice Pamela Petrolo ed infine l’influencer e modello Luca Daffrè. Ma a quanto pare non sarebbero le ultime novità dell’dei Famosi. Infatti, proprio pochi istanti fa Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie di Instagram che starebbero in arrivo anche ...

