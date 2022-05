Guerra in Ucraina, il commento del Generale Tricarico: “La NATO ha commesso un grave errore” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della Fondazione Icsa, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dove ha parlato della situazione tra Russia e Ucraina. Ecco come proseguirà la Guerra secondo il Generale. Generale Tricarico: le sue impressioni sulla Guerra in Ucraina Il presidente Zelensky ha annunciato che le forze russe sono allo stremo. Il Generale Tricarico ha spiegato che secondo lui le affermazioni del presidente ucraino vanno prese con le pinze: ovviamente lui cerca di mettere acqua al suo mulino. Tuttavia “c’è sicuramente uno stallo delle operazioni militari, che si è notato già da molto tempo, quindi una scarsa progressione sul ... Leggi su tvzap (Di lunedì 16 maggio 2022) IlLeonardo, già capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della Fondazione Icsa, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dove ha parlato della situazione tra Russia e. Ecco come proseguirà lasecondo il: le sue impressioni sullainIl presidente Zelensky ha annunciato che le forze russe sono allo stremo. Ilha spiegato che secondo lui le affermazioni del presidente ucraino vanno prese con le pinze: ovviamente lui cerca di mettere acqua al suo mulino. Tuttavia “c’è sicuramente uno stallo delle operazioni militari, che si è notato già da molto tempo, quindi una scarsa progressione sul ...

