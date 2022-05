Fuga su Zoom Island

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Presto la routine mattutina ricomincerà. Il traffico congestionato, i treni affollati, gli ascensori e le scale mobili che scaricano rapidamente i lavoratori nei loro cubicoli di destinazione. Ma non è così che inizia la giornata di lavoro qui a Ponta do Sol, un antico villaggio sull’isola subtropicale di Madeira. Inizia all’alba con lo yoga in cima alla scogliera. «Inspirate, entrate in contatto con l’oceano», dice Lindsay Barrett, un’esile istruttrice con i capelli biondo sabbia a una mezza dozzina di millennial in una mattina fresca e limpida. Sono abbarbicati su un patio di pietra un centinaio di metri sopra l’Atlantico, che si infrange rumorosamente contro le rocce di lava sottostanti. La luce rosa-arancio si diffonde sul vasto orizzonte blu, molto oltre le montagne verdi terrazzate e le cascate prorompenti. Non sono ereditieri in vacanza. Sono professionisti di livello ...