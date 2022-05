(Di lunedì 16 maggio 2022) Ciro, ex calciatore del Napoli e opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito le sue parole: “? È stato toccante vedergli fare il giro di campo con i figli, mi ha riportato indietro nel tempo. Lascia una squadra forte e ad alti livelli, ma la sua assenza peserà. Era tanto importante in campo quanto nello spogliatoio. NapoliErede? Non credo ci si debba aspettare un sostituto: chi giocherà nel suo ruolo avrà caratteristiche diverse e, soprattutto,leperché si farannodei paragoni con Lorenzo. Poteva finire diversamente? Il club ha fatto le sue valutazioni, con la necessità di tagliare i costi, anche se si trattava del capitano. ...

Ferrara sull'erede di Insigne: "Dovrà avere le spalle larghe, accadrà subito"