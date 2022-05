(Di lunedì 16 maggio 2022) "C'è unnel mioe non so cosa fare" . La segnalazione è una delle numerosissime che arrivano ogni giorno all’in tutte le sezione di Italia. Una volta sul posto, però,...

Una volta sul posto, però, i volontari Enpa di Milano, che hanno risposto alla chiamata, scoprono che a cercare aiuto è, e che nei social è già nato un tam tam su cosa fare in questi casi. Il ...Per Vittorio Sgarbi, Chiara Ferragni esarebbero ' una vecchia befana e un rincoglionito '. ... Come quella lì che siFerragni o Merdagni ... ha degli zatteroni talmente schifosi che ... Fedez chiama l'Enpa: c'è un piccione incastrato nel mio terrazzo. Salvato un colombaccio "C'è un piccione incastrato nel mio terrazzo e non so cosa fare" . La segnalazione è una delle numerosissime che arrivano ogni giorno all’ Enpa in tutte le ...“Ma sei scemoo” la primissima reazione dell’influencer e la risatina soddisfatta di Fedez che a corredo dell’Instagram Story ha scritto “Chiara Ferragni ti amo” Ovviamente è tutta opera di Fedez che p ...