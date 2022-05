Due nuove App della Salute a Ragusa (Di lunedì 16 maggio 2022) Ragusa, 16 maggio 2022 – Da oggi sono scaricabili dall’App Store, sia per sistemi Android che per Apple, le prime due APP, “CURACUORE” e “MAMMARRIVO”, messe a disposizione dall’ASP di Ragusa.Le APP sono state realizzate utilizzando in riuso la piattaforma di FBK già in uso presso l’APSS di Trento, con cui l’ASP di Ragusa ha instaurato un rapporto di collaborazione.”CuraCUORE” È un sistema di telecontrollo per pazienti con scompenso cardiaco che consentirà loro di ricevere un piano di cura personalizzato, comprensivo della terapia farmacologica e dei parametri clinici da monitorare. Consentirà inoltre di visualizzare il calendario delle visite programmate, di monitorare il diario clinico e l’aderenza terapeutica. I pazienti potranno inviare eventuali richieste di chiarimento tramite un servizio di messaggistica chat ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022), 16 maggio 2022 – Da oggi sono scaricabili dall’App Store, sia per sistemi Android che per Apple, le prime due APP, “CURACUORE” e “MAMMARRIVO”, messe a disposizione dall’ASP di.Le APP sono state realizzate utilizzando in riuso la piattaforma di FBK già in uso presso l’APSS di Trento, con cui l’ASP diha instaurato un rapporto di collaborazione.”CuraCUORE” È un sistema di telecontrollo per pazienti con scompenso cardiaco che consentirà loro di ricevere un piano di cura personalizzato, comprensivoterapia farmacologica e dei parametri clinici da monitorare. Consentirà inoltre di visualizzare il calendario delle visite programmate, di monitorare il diario clinico e l’aderenza terapeutica. I pazienti potranno inviare eventuali richieste di chiarimento tramite un servizio di messaggistica chat ...

