Dirty Dancing | Patrick Swayze non voleva pronunciare la battuta Nessuno può mettere Baby in un angolo

AuroraBova3 : ORA ENTRA CAROLA E FANNO IL SALTO DI DIRTY DANCING NOI CE LO MERITIAMO #Amici21 #caroligi - almightygio_ : ho appena letto che harry potrebbe essere nel come back di dirty dancing....... - 1dftzay : harry styles praticamente confermato nel sequel di dirty dancing - l0vinghaz : mi rendo conto che se harry dovesse fare il sequel di dirty dancing probabilmente morirei - marcocarezzano : @LucaBonini10 Dirty Dancing American Gigolo Against all odds I pirati dei caraibi -

Jennifer Grey ha parlato con Drew Barrymore a proposito didurante l'episodio di giovedì del "The Drew Barrymore Show", rivelando che era " troppo spaventata " per provare l' iconica scena di danza e che non l'ha mai fatto fino a quando non ha ...Jennifer Grey non riesce ancora a dimenticare il fatto di essere stata fidanzata con Matthew Broderick e Johnny Depp nello stesso mese! La star diha ricordato questa situazione unica durante l'episodio di giovedì del The Drew Barrymore Show. La Barrymore ha immediatamente chiesto alla Gray di confermare o smentire il fatto che ...Jennifer Grey si è aperta a proposito della sequenza del sollevamento di Dirty Dancing: 'Non abbiamo mai provato l'iconica scena di danza, ero troppo spaventata.' Jennifer Grey ha parlato con Drew Bar ...