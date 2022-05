Covid in Lombardia, 1.440 nuovi casi. A Bergamo sono +119 i positivi (Di lunedì 16 maggio 2022) I dati Come ogni giorno il bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal ministero della Salute in riferimento alla Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) I dati Come ogni giorno il bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal ministero della Salute in riferimento alla

Advertising

fattoquotidiano : STASERA A #REPORTRAI Per sollecitare la missione russa in Lombardia nelle ore più terribili della prima ondata d… - IlNuovoTorrazzo : Covid. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati; +18 nuovi casi in provincia di Cremona - AleRepossi : #Covid19: sono 79 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino del 16 maggio: oggi 1.440 casi e 19 morti - infoitinterno : Bollettino Covid Lombardia: 1.440 nuovi casi e 19 morti -