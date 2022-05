Calcio: Trentalange, ‘comunicare a fine partita? Ci arriveremo ma non subito dopo gara' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “Comunicare le decisioni a fine partita? arriveremo, non subito, non immediatamente dopo la partita con animi caldi e dove analisi di questo tipo non avvengono in un ambiente di reciprocità, ma siamo sicuri che avverrà. Ci stiamo lavorando con un progetto di comunicazione, per arrivare, ripeto non immediatamente dopo la gara, e non a giustificarci. L'importante è parlare di tattica, di confronto, dando chiavi di lettura. Nel Calcio anche davanti alla stessa immagine non tutti la pensano allo stesso modo”. Lo ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia durante la consegna del Premio presso il Salone d'Onore del Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “Comunicare le decisioni a, non, non immediatamentelacon animi caldi e dove analisi di questo tipo non avvengono in un ambiente di reciprocità, ma siamo sicuri che avverrà. Ci stiamo lavorando con un progetto di comunicazione, per arrivare, ripeto non immediatamentela, e non a giustificarci. L'importante è parlare di tattica, di confronto, dando chiavi di lettura. Nelanche davanti alla stessa immagine non tutti la pensano allo stesso modo”. Lo ha detto Alfredo, presidente dell'Aia durante la consegna del Premio presso il Salone d'Onore del Coni.

