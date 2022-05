(Di lunedì 16 maggio 2022) Cristiano, capitano della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro laper 4-1 Cristiano, esterno della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «C’è poco da commentare oggi. Abbiamo sbagliato, facciamo mea culpa e i complimenti allache si è salvata e libera di testa ha tirato fuori tutte le sue qualità. Fallito il primo match-point ora c’è il secondo. In settimana siamo stati sempre i soliti, penso che oggi c’è poco da analizzare e da piangere. Abbiamo sbagliato e arrivati all’ultima bisogna solo pensare a quello. Si gioca in casa e lì siamo diversi. Alla fine analizzeremo il perché degli alti e bassi, ora non è il momento». JUVENTUS – «Per noi è importante ...

Advertising

SampNews24 : #Fiorentina, #Biraghi: «Brava #Sampdoria per la salvezza. Noi male» -

Fiorentina.it

L'inizio è tutto di marca genovese che èe scaltra ad approfittare di un metro arbitrale ... 18, Digitali, Salem 6,, Zerbone 4. All. Devia UNDER 13 FEMMINILE: Bel sabato mattina in rosa ...La squadra di Guardiola sempre un passo da poter chiudere l'incontro è quella di Ancelottia ...mentre Milenkovic centrale con Martinez Quarta facendo così riposare per un turno Igor ea ... Viola d’attacco, ma occhio alle ripartenze di Mourinho. C’è da limitare Abraham Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria: le dichiarazioni Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha parlato al termine del match pe ...Testa alla Sampdoria. Fiorentina-Roma va in archivio con la vittoria della squadra viola per 2-0. Venivano da sconfitte che ci hanno fatto male, abbiamo fatto una partita migliore, abbiamo fatto due g ...