Atp Ginevra 2022 | Cecchinato supera in due set Thiem e raggiunge il secondo turno

Marco Cecchinato si sbarazza in due set 6-3 6-3 di Dominic Thiem nel match valevole per il primo turno del torneo Atp di Ginevra 2022 e stacca il pass per il round successivo, dove incontrerà il polacco Kamil Majchrzak. Nel primo parziale il tennista siciliano si rende subito protagonista di un buon avvio di partita, conquistando due palle break nel terzo game, che però vengono annullate dall'austriaco. Per il break, però, è solo una questione di tempo poiché nel sesto gioco l'azzurro strappa il servizio all'avversario e lo mantiene agevolmente fino al termine del set (6-3). Il secondo parziale segue un copione molto simile al precedente con Cecchinato che si ritaglia una palla break senza sfruttarla, ma questa volta arriva la replica del vincitore dello Us Open ...

