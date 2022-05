ASUS | ecco la nuova gamma di notebook Vivobook 2022

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 maggio 2022) In occasione dell’evento digitale The Pinnacle of Performance Stile,presenta ladi, con colori esclusivi si uniscono in design compatti a prestazioni di primo livello e display OLED, unavetta per ilifestyle e per content creator diha presentato attraverso l’evento online intitolato The Pinnacle of Performance laed entusiasmante lineupdiPro eS, rivolta a un pubblico sempre al passo coi tempi e che ricerca prodotti capaci di stupire. Ormai posizionato come il brand numero uno al mondo in termini di laptop per creator con NVIDIA® Studio, dal lancio della più completa ...