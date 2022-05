Amici 21, Flaza pubblica una storia contro la vittoria di Luigi? Parla lei (Di lunedì 16 maggio 2022) Flaza commenta la vittoria di Luigi ad Amici 21? Ieri sera è andata in onda la finale di Amici 21, e a vincere il talent show di Maria De Filippi è stato Luigi Strangis. Il cantante con il suo talento ha conquistato il cuore del pubblico, che l’ha così premiato portandolo alla vittoria del programma. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 16 maggio 2022)commenta ladiad21? Ieri sera è andata in onda la finale di21, e a vincere il talent show di Maria De Filippi è statoStrangis. Il cantante con il suo talento ha conquistato il cuore del pubblico, che l’ha così premiato portandolo alladel programma. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

owudoin : RT @scrivilescemo: è iniziata la finale di amici e io sono ancora ferma a Flaza e il suo tiramisù #amici22 #amici - fabig4rofalo : flaza: 19.09.21 / 21.10.21 (credo? non so) luigi: 19.09.21 / 16.05.22 alex: 19.09.21 / 16.05.22 albe: 19.09.21 / 1… - Asia51613877 : #Amici21 #luigistrangis #caroligi #FantaAmici #alexwyse #Alex #carolapuddu Raga scusate ma in che senso???? se aprit… - elisabettatocc2 : @heythereelena Gli ricordo che amici gli ha dato popolarità Flaza una fake - callmebimbadiz : Flaza non meritava manco di entrare ad amici e giudica pure la vittoria #Amici21 -