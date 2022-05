8 studenti su 10 vorrebbero dare i voti ai docenti: la ritieni una cosa utile? [VOTA IL SONDAGGIO] (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo un’indagine di Skuola.net e Anp di Roma e del Lazio che ha coinvolto migliaia di alunni delle scuole secondarie, la stragrande maggioranza di loro vorrebbe che anche gli insegnanti venissero giudicati. Per il 59% dovrebbero essere gli stessi alunni a dare “i voti”. L'articolo 8 studenti su 10 vorrebbero dare i voti ai docenti: la ritieni una cosa utile? VOTA IL SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo un’indagine di Skuola.net e Anp di Roma e del Lazio che ha coinvolto migliaia di alunni delle scuole secondarie, la stragrande maggioranza di loro vorrebbe che anche gli insegnanti venissero giudicati. Per il 59% dovrebbero essere gli stessi alunni a“i”. L'articolo 8su 10ai: launaIL

