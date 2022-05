Uomini e Donne, Ida Platano confessa qual è il suo più grande desiderio (Di domenica 15 maggio 2022) Ida Platano, una delle dame più discusse di Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. La donna ha nel corso della chiacchierata con il colleghi ha voluto precisare alcune cose riguardo a un ritorno inatteso nella sua vita: quello del suo ex Riccardo Guarnieri. La dama ha raccontato che dopo la fine della relazione con il cavaliere i due non si sono più cercati neanche per telefono. Ida non lo ha più sentito da quando ha lasciato casa sua, aveva provato a scrivergli, ma non avendo mai ricevuto risposta ha preferito non cercarlo più. Se l’è ritrovato nel programma quando frequentava Roberta, prima che i due uscissero. La coppia durante la loro relazione non ha mai pensato di allargare la famiglia, ma in cuor suo è ancora forte la voglia di una nuova maternità. ... Leggi su isaechia (Di domenica 15 maggio 2022) Ida, una delle dame più discusse di, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. La donna ha nel corso della chiacchierata con il colleghi ha voluto precisare alcune cose riguardo a un ritorno inatteso nella sua vita: quello del suo ex Riccardo Guarnieri. La dama ha raccontato che dopo la fine della relazione con il cavaliere i due non si sono più cercati neanche per telefono. Ida non lo ha più sentito da quando ha lasciato casa sua, aveva provato a scrivergli, ma non avendo mai ricevuto risposta ha preferito non cercarlo più. Se l’è ritrovato nel programma quando frequentava Roberta, prima che i due uscissero. La coppia durante la loro relazione non ha mai pensato di allargare la famiglia, ma in cuor suo è ancora forte la voglia di una nuova maternità. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - emilianorix : @VanDerSara_1 @LaBombetta76 Come a dire niente. Hanno riportato la loro esperienza. Mi dispiace per lei ma gli uomi… - CIAfra73 : La Spagna non di dà pace per la sconfitta all'#EUROVISION. Non hanno capito che gli compriamo Mediaset Espana per p… -