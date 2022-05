Swiatek è arrabbiata con i colleghi tennisti che non sostengono l' Ucraina

Leggi su agi

(Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Ha giocato tutto il torneo con un nastro giallo-celeste, i colori dell', attaccato al suo inseparabile cappellino. E adesso che si è portata a casa il titolo-bis degli Internazionali di tennis strapazzando la tunisina Ons Jabeur, dopo aver dato sfogo alle emozioni piangendo in campo inginocchiata sul centrale alla fine del match, la polacca Iga, numero uno del mondo, in conferenza stampa si toglie un sassolino nella scarpa sulla guerra alle porte di casa sua. Dove vivono i genitori che oggi non hanno potuto essere al Foro e a cui lei ha dedicato la vittoria. Perché quel nastrino pro, che lei ha cominciato ad indossare a marzo, pochi giorni dopo l'inizio della guerra, con una dichiarazione forte sul suo account Instagram proponendo aidi imitarla, si è visto poco nei vari tornei. ...