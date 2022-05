Striscione Insigne, omaggio al capitano: «La tua maglia più di tutte pesava perchè era di chi veramente l’amava» (Di domenica 15 maggio 2022) Striscione Insigne, omaggio dei tifosi del Napoli al capitano nel giorno dell’addio al Diego Armando Maradona Il Napoli e i propri tifosi omaggiano Lorenzo Insigne nel giorno dell’ultima partita al Diego Armando Maradona. Striscione apparso in Curva B per l’attaccante: «La tua maglia più di tutte pesava perchè era di chi veramente l’amava». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022)dei tifosi del Napoli alnel giorno dell’addio al Diego Armando Maradona Il Napoli e i propri tifosi omaggiano Lorenzonel giorno dell’ultima partita al Diego Armando Maradona.apparso in Curva B per l’attaccante: «La tuapiù diera di chi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

